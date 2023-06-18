قناة النهار طالع هابط: شاهد كيف تبذر أموال الشعب بسكيكدة بقلم النهار أونلاين نشر في 18 جوان 2023 - 23:00 شارك غرِّد أرسل 15 0 طالع هابط: شاهد كيف تبذر أموال الشعب بسكيكدة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/327GT اقرأ أيضا عبد الوهاب زياني: على الدولة أن تدعم الفلاح لإستغلال الطاقة الشمسية قناة النهار 05 جوان فلاحة: تذبذب الأدوية البيطرية يهدد سلامة الثروة الحيوانية قناة النهار 02 جوان السـ.ـجن للغشاشين..التلاميذ يركزون على المكتسبات وتفادي الغش قناة النهار 03 جوان صريح جدا : التأمين على الممتلكات..ثقافة غائبة لدى الجزائريين ! قناة النهار 04 جوان بومرداس: سكنات شيدت على حافة وادي يسر ببلدية عمال تهدد حياة قاطنيها قناة النهار 31 ماي بلعـــابد : الأرضية الرقمية لوزارة التربية مفتوحة.. قناة النهار 05 جوان وزيرة الثقافة:" إطلاق مشروع إنجاز مركز طبي إجتماعي لصالح الفنانين " قناة النهار 08 جوان إنطباعات المترشحين في اليوم الثالث من إمتحانات شهادة التعليم المتوسط قناة النهار 07 جوان صريح جدا: هل يحكم الجزائريون على المظهر الخارجي ؟ قناة النهار 29 ماي أستاذ رياضيات من ميلة يوضّح..الأسئلة ما كان فيها حتى ثغرات قناة النهار 12 جوان