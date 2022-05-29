قناة النهار طالع هابط: شاهد كيف يعاني الجمال في الصحراء بسبب أبار البترول بقلم النهار أونلاين نشر في 29 ماي 2022 - 23:02 شارك غرِّد أرسل 79 0 طالع هابط: شاهد كيف يعاني الجمال في الصحراء بسبب أبار البترول إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/jxJO7 اقرأ أيضا بسكرة: انطلاق موسم الحصاد وتوقعات بإنتاج يفوق 800 ألف قنطار قناة النهار 25 ماي بجاية : شباب يطلقون مشروع توصيل حاجيات المستهلك إلى البيت قناة النهار 14 ماي أمطار رعدية بالمناطق الجنوبية قناة النهار 15 ماي أجواء ربيعية على معظم ولايات الوطن..مشاهد مباشرة قناة النهار 10 ماي الرئيس تبون يتنقل إلى نابولي رفقة نظيره الإيطالي على متن القطار قناة النهار 27 ماي أنا مقبلة على شهادة البكالوريا ووالديا يضغطو عليا بزاف..كيفاش ندير معاهم؟ قناة النهار 19 ماي بعد بث قناة النهار نداء حميد .. الصيدلية المركزية تتكفل بعملية والدته قناة النهار 15 ماي صرخة: خالتي كلثوم وإبنتها تفترشان الشارع وسط الوحوش البشرية قناة النهار 18 ماي شاهد.. 4 مقاتلات سوخوي من اسطول الجيش الجزائري ترافق طائرة الرئيس تبون خلال عودته من إيطاليا قناة النهار 27 ماي 52 دقيقة إقتصاد: "بناء إقتصاد حقيقي يتركز على الشفافية الآليات والشروط ؟" قناة النهار 23 ماي