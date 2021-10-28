طالع هابط: شاهد كيف يعاني سكان مسعد بالجلفة بسبب الطرق المهترئة
بقلم النهار أونلاين
طالع هابط: شاهد كيف يعاني سكان مسعد بالجلفة بسبب الطرق المهترئة
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp
انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية
#النهار م⬇️⬇️⬇️
https://vb.me/EnnaharTVfb
شارك في قنوات النهار على اليوتيوب
https://www.youtube.com/user/ENNAHARTVLIVE/featured
https://www.youtube.com/channel/UC1jpIVjgv2nYjUT3TypMQ8w/featured
https://www.youtube.com/c/EnnaharTvPlus/featured
https://www.youtube.com/c/EnnaharTVActualites
رابط دائم : https://nhar.tv/xa6Bm