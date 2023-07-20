قناة النهار طالع هابط: طريق عام بالعاصمة وكأنك في ليبيا أو سوريا أيام الحرب بقلم النهار أونلاين نشر في 20 جويلية 2023 - 21:25 شارك غرِّد أرسل 59 0 طالع هابط: طريق عام بالعاصمة وكأنك في ليبيا أو سوريا أيام الحرب إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/SAqRv اقرأ أيضا خليها على ربي: الهواري وفاتح.. قصة توأم يلتقيان بعد 39 سنة من الفراق قناة النهار 13 جويلية شاهد..كيف تم الإطاحة بشبكة تتاجر بالمخدرات في وهران قناة النهار 17 جويلية وزير التربية : باعتماد معدل النجاح 10/20..نسبة النجاح في بكالوريا 2023 بلغت 50.63 % قناة النهار 17 جويلية شاهد..وزير الشؤون الدينية يؤدي تحية المسجد خلال زيارته إلى ميلة قناة النهار 18 جويلية شاهد..أمن القالة يطيح بشبكة مختصة في "الحرقة" قناة النهار 17 جويلية شوفو حكايتي: أم تفقد إبنها بطريقة غريبة ولحدّ الساعة لم يظهر له أثر قناة النهار 02 جويلية الوزير الأول :"أدعو كل البلدان والشركاء من أجل مساعدتنا في استرجاع الأموال المهربة" قناة النهار 15 جويلية وزير السكن طارق بلعريبي يكشف الجديد حول "عدل 3" قناة النهار 06 جويلية وزير التربية : هذه هي نسب النجاح في البكالوريا حسب كل شعبة قناة النهار 17 جويلية صريح جدا: هذه هي الأكلات التي يفضلها الجزائريون في الولائم والأعراس .. قناة النهار 15 جويلية