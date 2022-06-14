قناة النهار طالع هابط: عمال قطاع الصحة من 1995 وهم ينتظرون لتسوية وضعيتهم .. والنوي يوجه رسالة لوالي باتنة بقلم قناة النهار نشر في 14 جوان 2022 - 22:31 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 42 0 طالع هابط: عمال قطاع الصحة من 1995 وهم ينتظرون لتسوية وضعيتهم .. والنوي يوجه رسالة لوالي باتنة رابط دائم : https://nhar.tv/QI18O اقرأ أيضا مترشحو "الباك" لشعبة تسيير و إقتصاد يجمعون على أن إتباع المقترحات "فخ" يجب تفاديه قناة النهار 13 جوان شاهد لحظة وصول جثمان الفنان الراحل أحمد بن عيسى لمطار هواري بومدين قناة النهار 25 ماي رئيس جمهورية فنزويلا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بمقام الشهيد قناة النهار 09 جوان برنامج "toutes options": التوقف التعسفي المثلث الفاصل والسير ببطأ على الرواق المخصص للتجاوزات قناة النهار 28 ماي وزير الفلاحة: الجزائر بحاجة لـ400 ألف بقرة الوطني 30 ماي شاهد..والد اللاعب الراحل "بلال بن حمودة" يتلقى التعازي قناة النهار 11 جوان تلاميذ بمعنويات إيجابية بعد إجتياز مادة اللغة العربية والفيزياء قناة النهار 06 جوان تساؤلات: إجراءات صارمة في حق كل من ينشر مواضيع مغلوطة على مواقع التواصل قناة النهار 05 جوان داخل 18: الخضر تحت الإختبار مجددا .. بحث عن الخروج بسلام من دار السلام قناة النهار 09 جوان مجتمع: بعد سنتين من التأجيل .. جزائريون يحتفلون بأعراسهم قناة النهار 05 جوان