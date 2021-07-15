قناة النهار طالع هابط: عمال مجمع قناة النهار يتلقون لقاح المضاد لكورونا والنوي يحث الجميع على التلقيح بقلم النهار أونلاين نشر في 15 جويلية 2021 - 21:35 شارك غرِّد 31 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=961015 اقرأ أيضا غليزان: وفـ.ـاة إمرأتين وإصابـ.ـة 5 أشخاص في حـ.ـادث إنحراف وانقلاب سيارة أجرة قناة النهار 25 جوان دورة إستدراكية لمن لم يتحصل على معدل الإنتقال قناة النهار 30 جوان غليزان: المناطق الفلاحية تستفيد من الربط بالكهرباء بالطاقة الشمسية قناة النهار 26 جوان تربية: بالدموع والألعاب النارية .. هكذا كانت أجواء نتائج إمتحان البيام قناة النهار 04 جويلية