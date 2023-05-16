قناة النهار طالع هابط: قسنطينة ضاوية بعدما كانت في حالة كارثية .. تحية للسلطات بقلم طالع هابط نشر في 16 ماي 2023 - 21:22 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 125 0 رابط دائم : https://nhar.tv/bNF83 اقرأ أيضا طالع هابط: فضائح وكوارث بالجملة في ولاية خنشلة ومشاريع متوقفة منذ 18 سنة قناة النهار 14 ماي رئيس الجمهورية: عندما دعوت لتشجيع المجتمع المدني لم أكن أهدف لتجاوز الأحزاب قناة النهار 06 ماي سكيكدة: تراجع في إنتاج الفراولة المكركبة بسبب الجفاف قناة النهار 10 ماي بن قرينة يطرح مبادرة "سموها مثلما أردتم" لكن الهدف منها أن لا تتحول الجزائر لساحة فوضى قناة النهار 06 ماي شاهد مسلم أناتوف جد متأثر من الهزيمة والإقصاء ويذرف الدموع وعائلته تواسيه قناة النهار 10 ماي تجارة: التفاح المحلي بأزيد من 600 دج إن وجد بالأسواق قناة النهار 29 أفريل إعادة الإعتبار لعدة مصالح.. رهان لتحسين الخدمات بالمؤسسات الصحية بغليزان قناة النهار 05 ماي "رئيس الجمهورية :" الجزائر كبيرة جدا ويجب أن نكون كبارا في نفس مستواها قناة النهار 06 ماي وزير الريّ: الآبار تضمن 60% بالمئة من مياه الشرب ومياه البحر هو خيار إستراتيجي قناة النهار 01 ماي صريح جدا: هذا ما يُشجع الأجانب على الإستثمار بالجزائر قناة النهار 09 ماي