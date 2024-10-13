قناة النهار طالع هابط: “قضية مشروع سكني بالملايير في سكيكدة .. صاحب المشروع يوضح أسباب السابوطاج” بقلم الجزائر نشر في 13 أكتوبر 2024 - 23:04 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 37 0 رابط دائم : https://nhar.tv/dhRIY اقرأ أيضا الشيف شهرزاد: "بابا تربى في الميتم و داتوا الموت بكري" قناة النهار 13 أكتوبر كمال مهوي يقصف بالثقيل.. "ياكلوا عند ماما فرنسا ويجو يحكو على محرز" قناة النهار 12 أكتوبر تربية : بعد قرار تحويلهم .. تلاميذ مدرسة المجاهد محمد ملول بالسحاولة متخوفون قناة النهار 25 سبتمبر أعمر تاقجوت :" نعرف واش كاين في المؤسسات 2 يخدمو و8 مايخدموش" قناة النهار 02 أكتوبر طالع هابط : ثانوية بسكيكدة لم تسلم لحد الأن بسبب تقصير السلطات والأولياء مستاؤون قناة النهار 29 سبتمبر تعميم استعمال الدفع الإلكتروني .. أولى الخطوات لعصرنة المعاملات التجارية قناة النهار 04 أكتوبر طلبة يثمنون قرار الرفع من منحة الطالب قناة النهار 07 أكتوبر طالع هابط: مشروع إزدواجية الطريق رقم 1 شمال جنوب.. "كملوه وخلاو الجلفة تعاني" قناة النهار 13 أكتوبر ريبورتاج / الطيران الشراعي في الجزائر قناة النهار 25 سبتمبر طالع هابط: دكاترة ينظمون وقفة احتجاجية ويوجهون رسالة لرئيس الجمهورية من أجل التوظيف قناة النهار 01 أكتوبر