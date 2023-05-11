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قناة النهار

طالع هابط: قطعة أرض فلاحية بالعاصمة توجه لبناء العمارات.. والشيخ النوي ينتفض

بقلم النهار أونلاين
طالع هابط: قطعة أرض فلاحية بالعاصمة توجه لبناء العمارات.. والشيخ النوي ينتفض
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