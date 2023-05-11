قناة النهار طالع هابط: قطعة أرض فلاحية بالعاصمة توجه لبناء العمارات.. والشيخ النوي ينتفض بقلم النهار أونلاين نشر في 11 ماي 2023 - 21:51 شارك غرِّد أرسل 130 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/wsrvO اقرأ أيضا أمير شرقي: قرار منع الدراجات دون إستثناء حتى من يعمل في مجال التوصيل قناة النهار 23 أفريل هذا ماقاله وزير التربية حول ترك التلاميذ للمدارس والتوجّه للدروس الخصوصية قناة النهار 27 أفريل غرداية: قصر متليلي الشعانبة ..القديم.. تراث تاريخي ينتظر الترميم قناة النهار 29 أفريل صريح جدا: هكذا علق الجزائريون على قرار منع الدرجات والسيارات التي تسبب الأصوات العالية ليلا قناة النهار 29 أفريل أبطال "الدّامة " يتمنون عيد مبارك للشعب الجزائري قناة النهار 21 أفريل طرقات تهترئ أشهر بعد إنجازها..لماذا لا تدوم صلاحيتها أكثر من سنتين؟ قناة النهار 29 أفريل شاهد ...والي مستغانم يستجيب لطلب طفل "إذا مادارولكمش ستاد أرواح للولاية أنا نستقبلك " قناة النهار 08 ماي فالحلوة والمرة: وليد ونسرين..قصة حب طويلة ومليئة بالمغامرات نتاجها مولودة إسمها رزان قناة النهار 01 ماي طالع هابط: النوي يناشد السلطات بالتدخل في قضية ملعب بوشاوي بعدما تم تدشينه وإعادة غلقه قناة النهار 23 أفريل "صحفية النهار :" هكذا جائتني فكرة برنامج قدوتي قناة النهار 21 أفريل