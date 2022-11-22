قناة النهار طالع هابط: كلنا يد واحدة من اجل القضاء على حوادث المرور التي تحصد الآلاف من الارواح بقلم قناة النهار نشر في 22 نوفمبر 2022 - 22:14 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 37 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/68bOt اقرأ أيضا لقاءات جانبية عديدة يجريها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع قادة دول إفريقية بشرم الشيخ قناة النهار 07 نوفمبر بحيرة الرغاية.. محمية طبيعية مهددة بالزوال بسبب المياه الملوثة و نفايات المصانع قناة النهار 13 نوفمبر بومرداس : توقيف شخصين وحجز كميات معتبرة من مادة " التشوتشنة " ببودواو قناة النهار 22 نوفمبر نشرية خاصة تساقط أمطار رعدية معتبرة في المناطق .. التفاصيل قناة النهار 04 نوفمبر فاسألوا : بيت الحمد قناة النهار 03 نوفمبر الشيخ النوي: القمة العربية ناجحة بشهادة الأشقاء العرب.. وفلسطين على رأس القمة قناة النهار 03 نوفمبر طالع هابط: مواطنون يتسغيثون ويطالبون بحقوقهم في السكن بعد عراقيل من طرف الإدارة والمرقين العقاريين قناة النهار 15 نوفمبر "بيونة: "جرحوني في حياتي ولكن انا نسامح دايما قناة النهار 03 نوفمبر طالع هابط: شاهد لقاء النوي بوالي تيارت بوڨرة والحديث الشيق الذي دار بينهما قناة النهار 10 نوفمبر طالع هابط: النوي يكشف فضيحة مركب الحجار وكيف يتم التلاعب في قضية تفكيك الفرن قناة النهار 22 نوفمبر