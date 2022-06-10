قناة النهار طالع هابط: مستشفى متوقف منذ 6 أشهر بسعيدة بسبب أشغال الترميم في غياب كلي للمسؤولين بقلم النهار أونلاين نشر في 10 جوان 2022 - 02:54 شارك غرِّد أرسل 17 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ZbfOy اقرأ أيضا صريح جدا: هذه هي المأكولات التي يفضلها الجزائريون في فصل الصيف .. قناة النهار 08 جوان أولاد جلال: وزير التربية يشرف على إنطلاق إمتحان "البيام" في الفترة المسائية قناة النهار 06 جوان تجريم البيروقراطية ومعاقبة ومعاقبة المعرقلين لتحرير الإستثمار والمستثمرين في البلاد قناة النهار 21 ماي "حسان بن زيراري :" الساحة الفنية فقدت ممثل كبير فن وثقافة 20 ماي النهار ترندينغ: الثعابين تغزو الشوارع وولاية مستغانم تبتكر فكرة للتخفيف عن المواطنين من حرارة الشمس قناة النهار 25 ماي وزير الصحة: مستشفى للإستعجالات الطبية بكل الأجهزة الحديثة بعنابة قريبا الوطني 28 ماي النهار ترندينغ: مناصرو الخضر ينظفون مدرجات ملعب 5 جويلية في لقطة حضارية وبلايلي يبدع بهدف عالمي قناة النهار 05 جوان أبرز ما جاء في تقرير رئيس الجمهورية بمناسبة القمة الإستثنائية للإتحاد الإفريقي قناة النهار 28 ماي تلاميذ يصرون على مناقشة "مواضيع الإمتحان".. وآخرون يفضلون الإسترخاء قناة النهار 07 جوان مجتمع: زيادة بـ 800 دج في سعر البوركيني والمظلات الشمسية بـ 4 ألاف دج قناة النهار 04 جوان