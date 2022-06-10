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قناة النهار

طالع هابط: مستشفى متوقف منذ 6 أشهر بسعيدة بسبب أشغال الترميم في غياب كلي للمسؤولين

بقلم النهار أونلاين
طالع هابط: مستشفى متوقف منذ 6 أشهر بسعيدة بسبب أشغال الترميم في غياب كلي للمسؤولين
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