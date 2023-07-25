قناة النهار طالع هابط: مشروع بالملايير متوقف منذ سنين في الأغواط بقلم قناة النهار نشر في 25 جويلية 2023 - 21:42 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 12 0 رابط دائم : https://nhar.tv/AFuYf اقرأ أيضا مشهد مؤثر لأخد الأولياء هو يعانق إبنته بعد حصولها على البكالوريا قناة النهار 17 جويلية رئيس الجمهورية يدشن مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة قناة النهار 05 جويلية طالع هابط: الماء في أدرار يضيع أمام أعين المواطنين الذين يموتون عطشا .. من المسؤول قناة النهار 23 جويلية طالع هابط: عنابة تستغيث والسبب النفايات التي غزت المدينة قناة النهار 25 جويلية صريح جدا/ قسنطينة: هذه أجواء عودة الحجاج الجزائريين من البقاع المقدسة .. قناة النهار 19 جويلية صريح جدا: المظاهر خداعة.. قصص حقيقية يرويها الجزائريون قناة النهار 14 جويلية التهاب وجفاف..حالات تستقبلها الإستعجالات بسبب المكيفات الهوائية قناة النهار 15 جويلية شوفو حكايتي: قصة صـ.ـادمة .. زواج قاصر 14سنة ينتهي بمأسـ.ـاة قناة النهار 16 جويلية رئيس الجمهورية يلتقي بالجالية الوطنية المقيمة بالصين قناة النهار 20 جويلية الجلفة : إنتشار العقارب و غياب الكهرباء يزيد من مخاوف سكان عين لعزايجي قناة النهار 10 جويلية