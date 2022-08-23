قناة النهار طالع هابط: مشروع طريق متوقف منذ أعوام والسبب مجهول بڨالمة بقلم قناة النهار نشر في 23 أوت 2022 - 22:17 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 48 0 رابط دائم : https://nhar.tv/ky1o3 اقرأ أيضا ميلة: الصهاريج تتصدر المشهد والسكان يشتكون من نقص كبير في المياه قناة النهار 17 أوت صريح جدا: الشواطئ الخاصة بالنساء.. مبادرة تحفظ خصوصية المرأة قناة النهار 12 أوت صريح جدا: بسبب هذه الكلمات الغريبة.. العرب لا يفهمون اللهجة الجزائرية قناة النهار 20 أوت بعد 30 سنة من التعليم.. غنية من دون مأوى قناة النهار 14 أوت الدرك الوطني يكشف تفاصيل حادث وهران الذي خلف 7 قتلى قناة النهار 07 أوت نهاركم جديد: كورونا..الموجة الخامسة أعراضها وعلاجها قناة النهار 14 أوت الطارف: شاهد كيف أصبحت الحافلة التي راح ضحيتها 8 أشخاص قناة النهار 18 أوت بجاية: إستحسان المصطافين بقرار بلدية أوقاس يمنع تناول الخمور بشواطئها قناة النهار 13 أوت نهاركم جديد/ رياضة "كمال الأجسام".. راحة نفسية وصحة جسدية قناة النهار 12 أوت تيبازة: الحماية المدنية تستعين بحوامة لنقل المياه لإخماد الحرائق بجبل شنوة قناة النهار 15 أوت