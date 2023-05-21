قناة النهار “طالع هابط : “موالون بالنعامة يعيشون الحقرة ويناشدون السلطات للكتفل بحالتهم بقلم قناة النهار نشر في 21 ماي 2023 - 21:19 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 59 0 رابط دائم : https://nhar.tv/9eMi7 اقرأ أيضا "الرئيس تبون: "محاربة الفساد متواصلة يوميا وتم إسترجاع أكثر من 22 مليار دولار قناة النهار 06 ماي رئيس الجمهورية: أحثكم وبإلحاح لاستحداث نقابة قوية للصحفيين وهيئة لأخلاقيات الصحافة قناة النهار 06 ماي "رئيس الجمهورية :" المسؤولية ماشي كرسي وبرنوس أحمر مام تكون وزير تغلط تخلّص قناة النهار 06 ماي حوادث: فرقة التدخل تحت التوتر بسونلغاز .. شباب بمهارة وكفاءة عالية قناة النهار 03 ماي عبد الرحمان بن يمينة: إستراتيجية الصيانة تبدأ من التصميم لتفادي "البريكولاج" والمصاريف الزائدة قناة النهار 15 ماي المغربيان دنيا وعدنان فيلالي يكشفان بالتفصيل فضائح وحقائق مثيرة وصادمة لنظام المخزن.. الجزء الثاني قناة النهار 13 ماي جامع الجزائر ..نظام مضاد للزلازل يقلص قوة الزلزال إلى الثلث قناة النهار 20 ماي "رئيس الجمهورية :" الجزائر كبيرة جدا ويجب أن نكون كبارا في نفس مستواها قناة النهار 06 ماي حريق منزل يخلف خسائر مادية في ساعات متأخرة من الليل بسيدي بلعباس قناة النهار 08 ماي دفاتر الحج للبيع وإعلانات مغلوطة للإحتيال .. وكالات السفر تحذر قناة النهار 07 ماي