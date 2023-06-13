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طالع هابط : موال يملك 3 ألاف رأس غنم يريدون طردهم من أرض رعوية

بقلم النهار أونلاين
طالع هابط : موال يملك 3 ألاف رأس غنم يريدون طردهم من أرض رعوية
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طالع هابط : موال يملك 3 ألاف رأس غنم يريدون طردهم من أرض رعوية

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