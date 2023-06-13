قناة النهار طالع هابط : موال يملك 3 ألاف رأس غنم يريدون طردهم من أرض رعوية بقلم النهار أونلاين نشر في 13 جوان 2023 - 19:57 شارك غرِّد أرسل 133 0 طالع هابط : موال يملك 3 ألاف رأس غنم يريدون طردهم من أرض رعوية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Rrh4n اقرأ أيضا الحماية المدنية : هذه هي الطرقات التي يجب تفاديها جرّاء مخلفات الأمطار قناة النهار 25 ماي سوق أهراس : الجمارك الوطنية تحجز 55 ألف قرص مهلوس بالمركز الحدودي الحدادة قناة النهار 08 جوان أجواء صيفية و درجة حرارة مرتفعة بداية من ظهيرة اليوم بهذه المناطق قناة النهار 10 جوان طقس غائم مع حرارة مرتفعة بهذه المناطق قناة النهار 27 ماي صريح جدا: بعد الجفاف.. الأمطار تعيد الأمل للفلاحين الجزائريين قناة النهار 26 ماي هذه شروط وكيفيات منح العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة قناة النهار 09 جوان صريح جدا: هذا هو أول شخص يتصل به الجزائري عند الحاجة .. قناة النهار 09 جوان شاهد..الأمطار الطوفانية والسيول تجرف السيارات وتغمر المنازل والمحلات بسكيكدة قناة النهار 04 جوان غليزان : البطيخ الأصفر يغزو الأسواق مبكرا هذا الموسم قناة النهار 08 جوان جزائريون: عناية وتصفيف شعر .. خدمات VIP للكلاب ! قناة النهار 29 ماي