قناة النهار طالع هابط: مياه الصرف الصحي تحتل حاسي الدلاعة بالأغواط بقلم النهار أونلاين نشر في 25 جويلية 2023 - 22:05 شارك غرِّد أرسل 46 0 طالع هابط: مياه الصرف الصحي تحتل حاسي الدلاعة بالأغواط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/eSNt8 اقرأ أيضا رئيس الجمهورية :"مشاريع تحلية مياه البحر جات في وقتها" قناة النهار 05 جويلية شاهد..التلميذ سعد سعدودي يقوم بعمليات معقّدة في بلاطو النهار وكل الإجابات كانت صحيحة قناة النهار 16 جويلية رئيس الجمهورية يشرف على مراسم احتفالية الطبعة الأولى للوسام الشرفي للتصدير قناة النهار 11 جويلية وزير الأشغال العمومية في زيارة عمل وتفقد لبعض المشاريع بولاية الجزائر قناة النهار 10 جويلية هذا ماقاله صاحب المرتبة الثانية وطنيا في شهادة البكالوريا من ولاية سطيف قناة النهار 17 جويلية محادثات رسمية بين الرئيس تبون و أمير قطر تناولت سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات قناة النهار 16 جويلية وزير السكن طارق بلعريبي يكشف الجديد حول "عدل 3" قناة النهار 06 جويلية تربية: نتائج البكالوريا .. أجواء إستثنائية أمام المؤسسات التربوية قناة النهار 17 جويلية بلعريبي :" عدل 3 ليس بالأمر مستحيل" قناة النهار 07 جويلية بجاية : حصيلة مداهمة فجائية للدرك الوطني بشواطيء الولاية قناة النهار 16 جويلية