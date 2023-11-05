قناة النهار طالع هابط: مياه قذرة داخل السكنات بسيدي عبد الله .. من المسؤول بقلم النهار أونلاين نشر في 05 نوفمبر 2023 - 21:47 شارك غرِّد أرسل 42 0 طالع هابط: مياه قذرة داخل السكنات بسيدي عبد الله .. من المسؤول إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/V1Ij5 اقرأ أيضا بلا زعاف مع أ/ الدكتور نور الدين بكيس: ما الفائدة من المسيرات للدفاع عن غــ.زة..؟ قناة النهار 24 أكتوبر أعلام فلسطين تزين شرفات العمارات والشوارع تحضيرا للمسيرة نصرة لغزة قناة النهار 18 أكتوبر شاهد صور من داخل محطة القطار التي تم تدشينها من طرف رئيس الجمهورية بالجلفة قناة النهار 29 أكتوبر طالع هابط: فلاحون بتيارت يطالبون بحقهم بعدما قامت البلدية بأخدها بحجة الإستثمار قناة النهار 22 أكتوبر غليزان / "الكربوط" وسيلة تقليدية لتسهيل عملية جني الزيتون قناة النهار 28 أكتوبر الطارف: غياب النقل بالمناطق النائية .. عنوان يوميات الموظفين والتلاميذ قناة النهار 22 أكتوبر مجتمع: حافلات النقل الجامعي تتحول لوسيلة نقل جماعي .. الطلبة يشتكون قناة النهار 18 أكتوبر عطاف :" الجزائر تدعو المجتمع الدولي إلى هبة لنجدة المستضعفين" قناة النهار 17 أكتوبر باتنة: خطر الإنهيار يهدد حياة التلاميذ والطاقم التربوي والإداري لثانوية بن بولعيد قناة النهار 24 أكتوبر طالع هابط: سكان حي 375 مسكن بالقبة يستغيثون ..3أشهر بدون مصاعد ..مياه الصرف الصحي والبعوض في كل مكان قناة النهار 24 أكتوبر