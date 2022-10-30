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قناة النهار

طالع هابط: وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني يضرب بيد من حديد ويبعث برسالة لمدراء المصالح الفلاحية

بقلم قناة النهار
طالع هابط: وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني يضرب بيد من حديد ويبعث برسالة لمدراء المصالح الفلاحية
طالع هابط
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