قناة النهار طالع هابط: وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني يضرب بيد من حديد ويبعث برسالة لمدراء المصالح الفلاحية بقلم قناة النهار نشر في 30 أكتوبر 2022 - 22:19 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 22 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/TnTfH اقرأ أيضا طالع هابط: النوي يقصف مدير الأشغال العمومية للمدية بسبب مشروع طريق متوقف مند 4 سنوات قناة النهار 30 أكتوبر صريح جدا: جزائريون متحسرون على غياب "صلة الأرحام" في المجتمع الجزائري قناة النهار 29 أكتوبر "الوزير الأول :" من غير المعقول أن الهياكل مثل المطارات تعمل 8 ساعات في اليوم قناة النهار 20 أكتوبر الألبسة المصنعة محليا .. أسعار منخفضة،تصاميم بسيطة وأقمشة تحاول اللحاق بركب الجودة قناة النهار 11 أكتوبر "قوجيل :" الجزائر واقفة مع الشعب الفلـ ـسطيني قناة النهار 15 أكتوبر الأغواط: التلاعب بمحاضر الرقابة التقنية للسيارات .. سلوكيات تفاقم الحوادث قناة النهار 11 أكتوبر محمد شرفي: نسبة المشاركة في بجاية 23.94 وتيزي وزو 23.14 على الساعة 17 سا قناة النهار 15 أكتوبر طالع هابط: النوي يناشد والي العاصمة ويطالبه بالتدخل سريعا في قضية مفرغة غابة باينام قبل وقوع الكارثة قناة النهار 11 أكتوبر توقيف مسبوقين قضائيين بجيجل كانا وراء بث الـ ـرعب والخوف وسط الأحياء قناة النهار 27 أكتوبر اندلاع حريق باحد مخازن للمادة الأولية التابع لشركة ليلاس الجزائرية التونسية بالمنطقة صناعية البوني قناة النهار 23 أكتوبر