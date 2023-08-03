قناة النهار طالع هابط: يحدث في الجزائر .. ولاية كاملة لم تستطع إنجاز مسبح بقلم النهار أونلاين نشر في 03 أوت 2023 - 21:07 شارك غرِّد أرسل 127 0 طالع هابط: يحدث في الجزائر .. ولاية كاملة لم تستطع إنجاز مسبح إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/NqDj5 اقرأ أيضا طالع هابط: الماء في أدرار يضيع أمام أعين المواطنين الذين يموتون عطشا .. من المسؤول قناة النهار 23 جويلية وزير الداخلية يكشف حصيلة الحرائق ويعد المتضررين بتعويض الخسائر المادية قناة النهار 25 جويلية العالم يعيش صيف غير مسبوق..تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية قناة النهار 23 جويلية صريح جدا :هذه هي الهدايا التي يأخدها الجزائريون إلى الأعراس قناة النهار 23 جويلية شاهد..أمن القالة يطيح بشبكة مختصة في "الحرقة" قناة النهار 17 جويلية تيبازة : تكريم المتفوقين في البيام..تشجيع لهم لمواصلة التميز وتحفيز للبقية قناة النهار 16 جويلية إغتناما لعطلة الصيف.. طالبات وتلميذات يشاركن في مخيمات حفظ القرآن الكريم قناة النهار 16 جويلية باتنة / أم شاركت حرة في البكالوريا تشجيعا لابنها فنجحت هي ورسب ابنها قناة النهار 18 جويلية برنامج toutes options: فعاليات سباق "Supermotard" في ولاية البويرة قناة النهار 22 جويلية إقبال كبير من المواطنين على إقتناء تحف المرجان بالقالة قناة النهار 17 جويلية