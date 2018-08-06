طال الغياب.. أنتظرك يا ابن الحلال

شابة طيبة وحنون، من ولاية مستغانم، لم يسبق لها الزواج، في الـ 28 من العمر، طالبة جامعية وموظفة مسقرة.

حسناء جميلة، متوسطة القامة وأنيقة، تحلم بدخول القفص الذهبي والاستقرار في رحاب الحلال، مع زوج طيب وأمين من إحدى مدن غرب أو وسط البلاد.

سنه أقل من 43 عاما، لا تمانع إن كان أرملا وترضى الإقامة مع أهله.

تشترط أن يكون لديه عمل مستقر، يعدها بالوفاء والاخلاص.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802 :

الرقم السّرّي :10

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والإحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر..