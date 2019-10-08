“طاهرات”:”غياب خاميس وفالكاو لايهمنا ونسعى للفوز ضد كولومبيا”

الرياضة
  • -
  • 0
“طاهرات”:”غياب خاميس وفالكاو لايهمنا ونسعى للفوز ضد كولومبيا” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

قال المدافع المحوري للمنتخب الوطني الجزائري “مهدي طاهرات” أن غياب فالكاو وخاميس رودريغيز عن ودية “ليل” لايعني الخضر.

وخلال المنطقة المختلطة التي أُنعقدت أمسية اليوم الثلاثاء بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى صرح طاهرات.

“مواجهة المنتخب الكولومبي مختلفة نوعا ما لأننا سنلعب بفرنسا وأمام الجالية الجزائرية التي ستُسمح لها الفرصة لمشاهدة الخضر عن قرب”.

وأضاف:”نتمنى تحقيق نتيجتين ايجابيتين ضد الكونغو الديمقراطية وكولومبيا ولايهمنا غياب خاميس رودريغيز وفالكاو”.

“لدي ثقة في الناخب الوطني جمال بلماضي وانا هنا لمساعدة المنتخب، اذا أُتيحت لي الفرصة سأسعى لاستغلالها”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=709749

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com