“طاهرات”:”غياب خاميس وفالكاو لايهمنا ونسعى للفوز ضد كولومبيا”

قال المدافع المحوري للمنتخب الوطني الجزائري “مهدي طاهرات” أن غياب فالكاو وخاميس رودريغيز عن ودية “ليل” لايعني الخضر.

وخلال المنطقة المختلطة التي أُنعقدت أمسية اليوم الثلاثاء بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى صرح طاهرات.

“مواجهة المنتخب الكولومبي مختلفة نوعا ما لأننا سنلعب بفرنسا وأمام الجالية الجزائرية التي ستُسمح لها الفرصة لمشاهدة الخضر عن قرب”.

وأضاف:”نتمنى تحقيق نتيجتين ايجابيتين ضد الكونغو الديمقراطية وكولومبيا ولايهمنا غياب خاميس رودريغيز وفالكاو”.

“لدي ثقة في الناخب الوطني جمال بلماضي وانا هنا لمساعدة المنتخب، اذا أُتيحت لي الفرصة سأسعى لاستغلالها”.