طاهرات: ” أجواء تشاكر رائعة..وأنا فخور لعائلتي بحمل ألوان الخضر”

أشاد المدافع المحوري للمنتخب الوطني مهدي طاهرات بالأجواء الرائعة التي صنعها جمهور الخضر بمدرجات ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة على هامش المواجهة التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره البنيني.

وتحدث طاهرات عن المواجهة التي تنتظر الخضر أمام البنين هذا الثلاثاء على هامش المنطقة المختلطة التي نشطها أمام القاعة الشرفية لمطار هواري بومدين قائلا:

“مباراة العودة ستكون صعبة أمام فريق قوي وسريع…لحد الآن لم نتحدث بعد عن مباراة العودة ونتتظر تعليمات المدرب بلماضي”.

وأضاف: “أنا سعيد بحمل ألوان المنتخب الوطني وأحاول أن أثبث إمكاناتي فوق الميدان وتقديم الأفضل لبلدي”

وإختتم حديثه قائلا: “الأجواء التي وجدتها بمدرجات تشاكر فريدة من نوعها..وأنا فخور جدا بالنسبة لي وبالنسبة لعائلتي وحتى أقاربي”.