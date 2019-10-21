طاهرات يضع صُحفية مغربية عند حدها

لم يتوانى الدولي الجزائري مهدي طاهرات في توجيه كلمات قوية لصُحفية مغربية، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل “تويتر”.

ولم يتقبل مُدافع الخضر، التصريحات التي تُطلقها زينب الغزوي، في كل مرة ضد الإسلام والمُسلمين، كُلما أتيحت لها الفُرصة.

وغرد لاعب نادي أبها السعودي قائلا :”الشعور السيء الداخلي الذي يتخالجك دفعكِ لتغيير شكلك”.

وأضاف :”والآن تريدن تغيير فرنسا، بلد ذا قيم، والمُسلمين الذين يتواجدون فيه، دون وجه حق”.

وختم :”أنت من لديك مُشكل مع هذا البلد الجميل لا المُسلمون”.

وكانت الغزوي تعمل في صحيفة “شارلي إيبدو”، ولديها العديد من التصريحات النارية ضد المُسلمين.

ويذكر بأنها شاركت في العدد الساخر من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي تلى هجمات سنة 2015 بباريس.