طاهرات يُدافع عن الإسلام ضد عُنصريي فرنسا

دافع الدولي الجزائري مهدي تاهرات عن الإسلام والمُسلمين في فرنسا، أمام الهجمات التي يقوم بها ممثلوا اليمين واليمين المُتطرف مؤخرا.

وإستغل مُدافع المنتخب الوطني حسابه الرسمي على “تويتر” من أجل وضع النقاط على الحروف، والوقوف الى جانب أبناء عقيدته.

وقال :”ما الذي يحدث في فرنسا، حتى أصبحت حرية التعبير وسيلة لنشر الكراهية ضد الإسلام”.

وواصل :”هل أصبح من غير الممكن أن تكون فرنسا مُسلما في بلد لائكي”.

ورد على أحد الفرنسيين الذي إنتقد الإسلام :”هل قمت ومن باب الفضول بدراسة الإسلام، للتأكد بأن ما يُقال عنه مُغالطات”.