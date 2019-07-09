طاهر ساحري : ” ستكون هناك رحلات أخرى في نصف النهائي والنهائي إن شاء الله”

أكد المدير العام لوكالة السياحة والأسفار “touring ” طاهر ساحري عن تنظيم سفريات أخرى إلى مصر في حال تأهل المنتخب الوطني إلى الدور نصف النهائي.

وتحدث طاهر ساحري في تصريح لتلفزيون النهار صبيحة اليوم الثلاثاء عن تنظيم سفرية 450 مناصر إلى العاصمة المصرية القاهرة قائلا:

“كان هناك إقبال كبير على تذاكر السفر إلى القاهرة من أجل تشجيع المنتخب الجزائري أمام منتخب ساحل العاج، وهذا أمر طبيعي نظرا للنتائج الإيجابية المحققة لغاية الآن من طرف الخضر”

“بداية الساعة الأولى من نهار اليوم تكفلنا بكل المناصرين ووزعنا 450 تذكرة على وكالتنا بكل قطر الوطن، حتى نسمح لكل الأنصار التنقل إلى القاهرة..المناصرين كانو فرحانين ومبسوطين وسنوفرل كل الظروف للمناصرين”

“بالنسبة لهذه العملية جرت تحت إشراف وزير الشباب والرياضة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية، وحنا كشركة السياحة والأسفار تكفلت بالرحلتين مع الخطوط الجوية الجزائرية، وسيحضر الأنصار المقابلة، ويرجعون في نفس اليوم، ووضعنا كل الإمكانيات بالنسبة لنقلهم من القاهرة إلى السويس التي تبعد على القاهرة بـ 130 كلم، وهيئنا حافلات جديدة وكل الظروف مهيئة لنقل الأنصار، وسنتكفل بالتأشيرة في الجزائر، وحتى تذاكر اللقاء”.