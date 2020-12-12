طاهر “لاعب ميلان” :”لم أرفض الجزائر ولكن..”

وضّح لاعب رديف نادي ميلان الإيطالي، رياض طاهر، موقفه بخصوص التواجد مع المنتخب الوطني في المُستقبل، مؤكدا بأنه جزائري ويفتخر بأصوله”.

وتحدث صاحب الـ19 عاما، لموقع “لاغازات دو فيناك” قائلا :”لم أرفض الجزائر، وسيكون شرفا بالنسبة لي حمل ألوانها”.

وواصل :”أنا لاعب طموح، وأريد أن أتواجد مع المنتخب الوطني للأكابر، ولا أضع أي حدود لنفسي، وأريد الأفضل دائما”.

وأضاف :”النقص الذي يعانيه الخضر في الدفاع يُحفزني، من أجل التواجد معهم، وأرى بأنني قادر على خطف مكانة معهم”.

وتؤكد تصريحات خريج مدرسة أولمبيك ليون، بأن رفض التواجد مع الشبان فقط، وبأنه مستعد لتلبية دعوة بلماضي في أي وقت.