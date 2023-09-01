قناة النهار طاولات لبيع الكتب المستعملة والأدوات..تجارة موسمية لبعض الشباب بقلم قناة النهار نشر في 01 سبتمبر 2023 - 15:15 تربية شارك غرِّد أرسل 19 0 طاولات لبيع الكتب المستعملة والأدوات..تجارة موسمية لبعض الشباب إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/jJNrb اقرأ أيضا سري جدا /" التشوتشنة' .. نشوة الموت.. ترقبوها قناة النهار 31 أوت صريح جدا: الزواج المبكر عند الجزائريين.. إستقرار أم إستعجال قناة النهار 23 أوت السردين بـ 700 دج.. غلاء الأسعار يغيب السمك عن موائد الجزائريين قناة النهار 19 أوت البليدة: الأمن في خرجة ميدانية لأصحاب المحلات التجارية الذين يستولون على الأرصفة قناة النهار 14 أوت وزير السياحة : ولاية الطارف ستستقبل أكثر من 16 مشروع سياحي ذات جودة قناة النهار 14 أوت العرض الشرفي لفيلم "التحدي الكبير" المنتج في إطار الإحتفال بستينية الإستقلال قناة النهار 22 أوت صريح جدا: هل يهتم الجزائريون بمتابعة الأحداث قناة النهار 25 أوت هذا ماقاله وزير السياحة لأحد الشباب الراغب في "الحرقة" قناة النهار 19 أوت خنشلة / أسامة.. شاب يطلق أول كتاب رقمي خاص بتلاميذ البكالوريا قناة النهار 01 سبتمبر أحوال الطقس / سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق قناة النهار 17 أوت