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أخبار الجزائر

طاولة و4 كراسي بـ500 دينار في هذه الشواطئ

بقلم أسماء.ع
طاولة و4 كراسي بـ500 دينار في هذه الشواطئ
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أعلن ديوان حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر، أن أسعار كراء معدات الشواطئ محددة.

وأشار الديوان إلى أن أسعار المعدات الشاطئية التي يتكفل بكرائها محددة بـ: طاولة و4 كراسي : 500 دج، ومظلة شمسية : 500 دج

وجاء في البيان “ليكن في علم جميع ال.مصطافين على مستوى الشواطئ “. “التي يتكفل ديوان حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر opla في كراء معداتها الشاطئية”. “أن أسعار كراء هذه المعدات محددة بالشكل التالي : طاولة و4 كراسي : 500 دج، مظلة شمسية : 500 دج”.

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