طباخ الملكة إليزابيث يكشف عادة محرجة أثناء أكلها !

كشف كبير الطباخين السابق في قصر بكنغهام دارين ماكغرادي عن “عادة محرجة” سارت عليها الملكة البريطانية إليزابيث الثانية. حيث تمثلت العادة حسب الطباخ بوجبة طعام سريعة مفضلة لديها.

كما نقلت صحيفة “ذا ميرور” البريطانية إن أكبر “متعة مصاحبة للذنب” للملكة البالغة 95 عاما في الطعام هي برغر خاص. وحسب ما نقلته الصخيفة عن الطباخ الشابق للملكة إليزابيث ان البرغر مصنوع من لحم الرنة.

في حين أوضح الطباخ، أن البرغر المفضل للملكة إليزابيث لا يضم خبزا وهي تأكله بواسطة شوكة وسكين. قائلا إن التربية التي خضعت لها العاهلة البريطانية تقضي بأن الشيء الوحيد الذي يمكن لك تناوله باليد هو الشاي.

كما أشار ماكغرادي إلى أن اللحم للبرغر الملكي يجري طبخه باستخدام عنبية حادة الخباء بدلا عن أي صلصة سرية. مضيفا أنه كان يطبخ هذا الطعام عادة خلال الإجازة السنوية للملكة إليزابيث وزوجها الراحل الأمير فيليب في قلعة بالمورال باسكتلندا. حيث نظم تقليديا صيد الرنة.

وعمل الطباخ الاسبق للملكة إليزابيث، لصالحها وغيرها من أعضاء العائلة المالكة البريطانية على مدى أكثر من 10 سنوات. وهذا خلال فترة ما بين 1982 و1993.

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كما وضعت الملكة ملاحظة مكتوبة بخط اليد فوق نعشه، خلال مراسم الجنازة. ووقَّعت الملكة ملاحظتها بالاسم المستعار “ليليبت”، وهو لقب أُعطي لها عندما كانت طفلة. في حين قالت صحيفة “مترو” البريطانية إن الملكة وضعت البطاقة جنبًا إلى جنب مع إكليل من الزهور.

ويشتمل الاكليل على الزنابق البيضاء والورود البيضاء الصغيرة والفريزيا البيضاء، والتي اختارتهم الملكة بنفسها. ولم يعلق القصر على التفاصيل الشخصية للرسالة لكونها “خاصة”.

واضطرت الملكة إلى الجلوس بمفردها بعيدًا عن عائلتها في كنيسة سانت جورج بسبب قيود فيروس كورونا.