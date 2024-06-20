طبع شهادات ودفاتر “السانكيام” في آجال أقصاها 3 أيام

تشرع المؤسسات التربوية، الخميس المقبل، في عملية تسليم شهادات ودفاتر تقييم مكتسبات السنة الخامسة ابتدائي.

ويأتي هذا تنفيذا لتعليمات وزير التربية عبد الحكيم بلعابد الذي أمر مديري التربية بالإشراف على تسليم شهادات ودفاتر تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، المقرر يوم الخميس 27 جوان 2024، ومرافقة مديري المدارس الابتدائية وأساتذة السنة الخامسة في شرح وتوضيح التقديرات والتوصيفات المدرجة في دفاتر تقييم المكتسبات لأولياء التلاميذ.

ووفقا لمراسلة وجهتها وزارة التربية، إلى مديريها، يحوز موقع “النهار أونلاين” على نسخة منها، فإن عملية تسليم شهادات ودفاتر تقييم مكتسبات السنة الخامسة ابتدائي تضمنت إجراءات جديدة.

وفي هذا الإطار، كلفت الوزارة، المديرين بالولوج إلى الأرضية الرقمية، وتحميل ملف واجهة الدفتر وملف الشهادات (ورقتان لكل تلميذ الخاصة بتلاميذ المؤسسة، وتسليمها أو تحويلها على شكل ملف رقمي (pdf. اسم المؤسسة) إلى مفتش المقاطعة الإدارية.

كما حددت الهيئة ذاتها، تاريخ يوم الأحد 23 جوان 2024 كحد أقصى ليتم طباعتها مركزيا على مستوى مديرية التربية، على أن يقوم الأساتذة بتسليمها للتلاميذ الخميس المقبل في لقائهم مع الأولياء.

وتطبع أوراق الدفتر (12) صفحة لكل تلميذ) على مستوى كل مؤسسة، كما يجب أن تكون الشهادات والدفاتر جاهزة قبل موعد تسليمها يوم الأربعاء 26 جوان 2024 مساء.

وسيتم التبليغ عن كل ما يعيق أو يؤخر عملية تسليم الشهادات والدفاتر في وقتها.