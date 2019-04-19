طبيبان وصيدلي ضمن عصابة مختصة في بيع المهلوسات بوصفات طبية مزورة بوهران

تمكنت عناصر الامن الحضري 22 من الإطاحة بعصابة إجرامية، تنشط في بيع المؤثرات العقلية والتزوير واستعمال المزور.

وقد تم توقيف 7 عناصر وحجز 731 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع، وأزيد من 30 وصفة طبية مزورة، الى جانب مبلغ مالي من عائدات الترويج، قدر بـ1.5 مليون سنتيم ومجموعة معتبرة من الأسلحة البيضاء المحظورة.

العملية النوعية التي باشرتها عناصر الأمن تمت بناءا على تحريات معمقة قامت بها المصلحة حول نشاط أحد المشتبه فيهم الذي صبط متلبسا بشراء المهلوسات من عند صيدلية بوصفات طبية مزورة لإعادة بيعها بطريقة غير شرعية.

أين وسعت ذات المصالح من تحقيقاتها، والتي أسفرت عن الإطاحة بباقي أفراد العصابة من ضمنهم طبيبين وصيدلي.

حيث أسفرت العملية الاحترافية لعناصر الامن من حجز 731قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع، وأكثر من 30وصفة طبية مزورة تحمل اسم المشتبه فيه.

والبعض منها بأسماء أخرى للتمويه، قارورتين من نوع ” ISOPTYC “، سائل مهلوس، 45 علبة دواء من مختلف الأنواع فارغة، مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة وبندقية صيد بحري.

الى جانب مبلغ من عائدات الترويج والمتاجرة بالمهلوسات قدر بـ 1.5 مليون سنتيم)، حيث اقتيد الموقوفون إلى مقر الأمن لاستكمال التحقيقات معهم في انتظار إحالتهم على العدالة.