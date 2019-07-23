طبيبة المنتخب الوطني تكشف عن علاقتها مع لاعبي الخضر

كشفت عضو الطاقم الطبي للمنتخب الجزائري والمكلفة بمراقبة نوعية التغذية لامية محي الدين عن علاقتها مع لاعبي المنتخب الجزائري خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

ونزلت المختصة في التغذية لامية محي الدين ضيفة على قناة “فرانس 24” الفرنسية للحديث عن أجواء الكان ومساهمتها في تحقيق لقب كأس امم إفريقيا 2019 حيث تحدثت قائلة:

“العمل على مستوى الإتحاد الجزائري لكرة القدم، لم يكن شيئا جديدا بالنسبة لي لأنني أعمل على مستوى الفئات الشبانية واالمنتخب النسوي منذ عدة سنوات”.

“عند إنطلاق الفريق الوطني في تربصه بالمركز التقني لسيدي موسى، تلقيت إتصال من طرف المسؤولين في المنتخب لمراقبة نوعية الأغذية للاعبين”.

“كانت علاقتي رائعة مع اللاعبين، لأن اللاعبين محترفين بنسبة كبيرة، وهوم يبحثون على الأغذية التي تزيد من طاقاتهم وقدراتهم وتحقيق النتائج الإيجابية، وكانوا مهتمين من أجل التعلم في مجال التغذية، وكان الإستقبال إيجابي من طرف اللاعبين وكانت علاقة أسرية”.