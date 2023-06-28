قناة النهار طبيبة بيطرية : كل عام نعاودو..”لابسي” ماشي حاجة معدية بقلم قناة النهار نشر في 28 جوان 2023 - 11:37 تحديث في 28 جوان 2023 - 12:48 شارك غرِّد أرسل 55 0 طبيبة بيطرية : كل عام نعاودو..”لابسي” ماشي حاجة معدية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ndtfl اقرأ أيضا طالع هابط : موقع سياحي بالطارف أصبح مرعى للأبقار .. هكذا تُطور السياحة في الجزائر قناة النهار 27 جوان سيدي بلعباس : النهار ترافق جنود الخفاء في مهمة إنجاح إمتحان شهادة البيام قناة النهار 07 جوان هند شعواو: أنا أول من بدأ التعليم أون لاين وكانت دورة مجانية والناس عجبهم الحال قناة النهار 14 جوان الرئيس تبون :" الجزائر تحاول التسريع في انضمامها إلى منظمة البريكس " قناة النهار 15 جوان الرئيس تبون: قررنا أن تكون الصادرات الجزائرية في 2023 خارج المحروقات في مستوى 13مليار دولار قناة النهار 14 جوان صريح جدا: لمّة الجزائريين في عيد الأضحى.. بين الماضي والحاضر قناة النهار 28 جوان رئيس الجمهورية يصل إلى قصر الكرملين قناة النهار 15 جوان ميرفت لبان تروي كيف إكتشفت مرضها بالسرطان وهي حامل وكيف وقف معها الجزائريون في محنتها قناة النهار 21 جوان رئيس الجمهورية يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية فجر 2023 قناة النهار 25 جوان بالألوان الزيتية..هكذا يبدع نبيل رحمون في نقل رسومات واقعية قناة النهار 20 جوان