طبيبة جزائرية تفتك جائزة علمية مرموقة في فرنسا

نور الهدى ميموني طبيبة في علم الأعصاب وممثلة للباحثين الشباب في طب الغدد الصماء في فرنسا. تمت مكافأة العالمة الجزائرية على عملها في متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS). بحصولها على جائزة L’Oréal-Unesco Young Talent للمرأة في العلوم في 7 أكتوبر.

وحسب ما أوردته صحيفة Lille Actu الفرنسية. فقد أكملت المرأة البالغة من العمر 30 عامًا دورة في علم الأعصاب وعلم الأحياء التناسلي في باريس. بعد أن درست في الجزائر العاصمة ثم ليل الفرنسية.

وتأمل نور الهدى في تطوير “أدوات تشخيص مبكرة وسبل علاجية فعالة لتحسين إدارة مرضى متلازمة تكيس المبايض”.

ويؤثر هذا الخلل الهرموني على واحدة من كل 10 نساء وهو السبب الرئيسي لعقم النساء في جميع أنحاء العالم.

مكافأة مالية

ستسمح هذه الجائزة لنور بالحصول على منحة قدرها 20 ألف أورو لدعم أبحاثها. ولكن أيضًا لإبراز مكانتها كعالمة. 28٪ فقط من الباحثين في فرنسا هم نساء.

في بيئة لا تزال ذكورية للغاية، تهدف هذه الجائزة إلى دعم العالمات في سعيهن إلى طريقهن المهني.