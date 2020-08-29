طبيبة خاصة ضمن شبكة تتاجر بالمؤثرات العقلية في تيبازة

واسفرت العملية عن حجز 4259 قرص مهلوس، حسب ما أفاد به بيان لذات المصالح.

تمكنت مصالح شرطة تيبازة من الاطاحة، بعصابة مختصة في الإتجار بالمؤثرات العقلية.

وتم توقيف شخصين، على إثر معلومة وردت إلى مصالح الشرطة بمدينة سيدي راشد تفيد بوجود شخصين يحوزان على وصفة طبية “صورية” لاقتناء اقراص مهلوسة من صيدلية.

وأفضت التحقيقات الأولية إلى توقيف طبيبة خاصة هي التي أصدرت الوصفة الطبية لاقتناء 6 علب من دواء بريقابارين.

وأمر على إثرها وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة بفتح تحقيق قضائي مع أمر بتفتيش منازل المتورطين أين عثر على كمية معتبرة من المهلوسات.

ويتعلق الامر بالعثور على 23 وصفة طبية صورية تحمل إمضاء و ختم الطبيبة المذكورة سابقا مع حجز 4259 قرص مهلوس من المؤثرات العقلية و 180 ملل سائل مهلوس.

بالاضافة الى، 2970 قرص من نوع الزنك دواء مفقود إلى جانب 6 أسلحة بيضاء كبيرة الحجم و كمية معتبرة من الدواء و جهاز سكرتير و طابعة.

وعلى إثرها–يضيف المصدر- تم إنجاز ملف قضائي بتهم تتعلق ب”تكوين جمعية اشرار باستعمال مركبة” و “الحصول على وصفات طبية صورية قصد اقتناء أدوية من المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة بها” و “تزوير و إستعمال المزور في محررات إدارية”.

و “الحيازة و المتاجرة بالاقراص المهلوسة” و “حيازة أسلحة بيضاء” على أن يتم تقديم المتورطين أمام نيابة محكمة تيبازة لاحقا فيما يبقى متورط رابع في حالة فرار.