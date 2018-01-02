طبيبة مناوبة بعيادة متعددة الخدمات تتعرض لطعنات خنجر من مجهول بوهران

استقبلت استعجالات مستشفى أول نوفمبر بوهران، طبيبة مناسبة بالعيادة المتعددة الخدمات بالبركي، والتي تعرضت لإعتداء بالسلاح الأبيض.

أين وجه لها شخص عدة طعنات بعد إقتحامه العيادة أين كانت تعمل قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.

مصالح الأمن الحضري بالبركة، باشرت التحقيقات في الحادثة المروعة، التي إهتز لها قاطنو الحي وزملاءها، الذين يشهدون لها بطيبتها وحسن أخلاقها.

حيث يجهل لحد الان أسباب حادثة الاعتداء التي تعرضت لها بالعيادة متعددة الخادمات.

حيث ترقد حاليا استعجالات مستشفى أول نوفمبر عقب تحويلها إليها على جناح السرعة وهي في حالة حرجة جراء الطعنات التي تعرضت لها باستعمال سلاح أبيض.

علما ان ظاهرة الاعتداءات على الطواقم الطبية وشبه الطبية استفحل مؤخرا بأغلب المؤسسات الاستشفائية تذكر على سبيل المثال لا الحصر الاعتداءات التي شهدها استعجالات مستشفى بن زرجب ومجبر تاني بعين الترك اين هاجمتهم عصابات إجرامية بالأسلحة البيضاء.