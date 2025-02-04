“طبيبة” مهدّدة بالحبس دهست تلميذا وهربت أمام إبتدائية بالشراقة

تابعت، اليوم الثلاثاء، محكمة الشراقة طبيبة بتهمة الجرح الخطأ والفرار. وذلك على خلفية تسببها في دهس تلميذ يبلغ من العمر 8 سنوات أمام مدرسة ابتدائية. والفرار دون تفقده أو تقديم يد المساعدة له لولا تدخل مسؤولي المدرسة.

وجاءت متابعة المتهمة بعد شكوى تقدم بها والد الضحية، وهو طفل يبلغ من العمر 8 سنوات تلميذ بالابتدائي. تفيد تعرض إبنه لحادث مرور خطير أمام مدرسته بعد خروجه من الدوام، أين تم دهسه بسيارة تقودها سيدة. تقدمت من المدرسة لأخذ ابنتها وتركت ابنه ساقطا على الأرض حسب ما أكده الشاهد حارس المدرسة. أين تم التكفل بالتمليذ ونقله إلى المستشفى أين خضع لعملية جراحية بعد تعرضه لكسور خطيرة، وتحصل بموجبها على شهادة طبية لمدى 60 يوما.

دفاع الضحية أكد أن إابن موكله يعاني صحيا منذ الحادث ، وأن المسؤولة عن الحادث المادي لم تسأل على ابنه ،ولاذت بالفرار بعد الحادث مباشرة رغم أن وظيفتها كطبيبة تستوجب تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر. وأنه من غير المعقول اعتبار وقائع القضية كمخالفة الجروح الخطأ، وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية مع تعيين خبير وتحديد جميع الأضرار اللاحقة به.

من جهتها المتهمة، اعترفت بالحادث وأكدت أنه إرتابها الخوف بعد الحادث الأمر الذي منعها من التوقف. والتمس دفاعها على لسانها العفو من الضحية والصفح عنها. وطالب دفاعها بافادتها بأقصى ظروف التخفيف، كونها لم تقصد إصابة التلميذ.

من جهته وكيل الجمهورية طالب بتوقيع عقوبة شهرين حبسا نافذا. مع 20 ألف دج غرامة مالية.

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