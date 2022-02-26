قناة النهار طبيبكم: جفاف العين.. أسبابه وطرق علاجه بقلم قناة النهار نشر في 26 فيفري 2022 - 20:40 طبيبكم شارك غرِّد أرسل 126 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/ez3l6 اقرأ أيضا دلال خير: تضحيات أم وأب.. همهما الوحيد رؤية إبنتهما بصحة جيدة قناة النهار 18 فيفري نور المعرفة: وعد إبليس الجزء الثاني "ثيغري نشيطان" قناة النهار 18 فيفري فيض الروح: عشر ذنوب تطرد المرأة من رحمة الله قناة النهار 18 فيفري جزائريون: علاج قصر القامة أصبح ممكنا في الجزائر قناة النهار 16 فيفري للحد من مـ.ـخاطر الغاز .. سونلغاز تدخل بيوت المواطنين وتراقب الشبكات قناة النهار 20 فيفري بن عتو زيان: التوجه نحو السيارات الكهربائية في الجزائر ليست أولوية قناة النهار 22 فيفري جزائريون: خواطر خلود .. حلم يرى النور في الكتاب قناة النهار 23 فيفري "ضحية إنفجار عين ولمان.. "كنت كاريلهم الڨاراج و ماعلاباليش واش كانو يخدمو فيه قناة النهار 08 فيفري مجتمع: أخطاء طبية تودي بحياة الأمهات وتتسبب بعاهات وتشوهات قناة النهار 07 فيفري فاسألوا: كيف أنصح من أخذ طريق الإنحراف مخرجا له؟ قناة النهار 14 فيفري