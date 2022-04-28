قناة النهار طبيبكم / داء السكري وعلاقته بالصيام بقلم رمضان 2022 نشر في 28 أفريل 2022 - 22:18 رمضان2022 شارك غرِّد أرسل 50 0 طبيبكم / داء السكري وعلاقته بالصيام إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا: رابط دائم : https://nhar.tv/h29fr برامج النهار في رمضان اقرأ أيضا الطاكسي المربوح / المشارك تاع اليوم مثقف وكان شاطر.. قدر يربح 12000 دج قناة النهار 12 أفريل منازل الروح: صيام الست من شوال تعدل صيام الدهر قناة النهار 23 أفريل أحوال الطقس: أجواء مشمسة ربيعية على أغلب ولايات الوطن قناة النهار 09 أفريل 😂 قاراج الهربة : الضـ.ـحية تاع اليوم ماحوسش يفهم..قالهم ديتولي كروصة نديلكم زوج قناة النهار 18 أفريل أكل الشوارع: مطعم "كان يا مكان" يعود بكم بالزمن إلى الماضي بأطباق تقليدية وأخرى عصرية مبتكرة قناة النهار 22 أفريل قاراج الهربة / جابلهم بورش باناميرا يغسلوها دارولو فيدونج بزيت غالطة.. وخدوه بقى مشوكي !! قناة النهار 13 أفريل ليليا تذرف الدموع على المباشر بسبب الإنتقادات الجارحة التي تتعرض لها وتطلب الإعتذار من حسين الجيجلي قناة النهار 11 أفريل رزق حلال2 / سيّدة تعيش في بيت فوضوي تمتهن صناعة الحلويات التقليدية لتعيل بها عائلتها قناة النهار 20 أفريل كونك خفيف: فؤاد كان شاطر وحسبلها مليح وربح معانا 5000دج قناة النهار 28 أفريل عزو: تصوير حالات العائلات المعوزة سيؤثر على الأطفال مستقبلا قناة النهار 10 أفريل