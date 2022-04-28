قناة النهار طبيبكم / داء السكري وعلاقته بالصيام بقلم قناة النهار نشر في 28 أفريل 2022 - 17:15 شارك غرِّد أرسل 76 0 طبيبكم / داء السكري وعلاقته بالصيام إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/e8TUk برامج النهار في رمضان اقرأ أيضا كونك خفيف: فتيحة حسبتها صح وربحت 5000دج قناة النهار 17 أفريل مهن رمضان: عبد الكريم.. يحافظ على مهنة الأجداد في تحميص وطحن القهوة قناة النهار 08 أفريل خفيف ظريف: كيفية تحضير سلطان الطاولة الرمضانية "قلب اللوز" قناة النهار 21 أفريل ياسين التيغر يكشف عن ديو سيجمعه مع الفنانة نوال إسكندر قناة النهار 14 أفريل علاش عليا : تكون جايز طريق وتلقى واحد يصور فيك 😂 كيفاش راح تكون ردة فعلك ؟ قناة النهار 25 أفريل "أفطر جزائري / فطور بنكهة صحراوية .." ناس المغير مضيافين ويتهلّاو قناة النهار 27 أفريل الطاكسي المربوح : لي ركبو معانا اليوم ثقافتهم لاباس بيها..قدرو يربحو 8000 دج قناة النهار 17 أفريل في ظلام الليل 2 / كـ.ـارثة.. عمي محمد عايش حياة بدائية من لي خرج للدنيا وهو عايش برّى قناة النهار 09 أفريل مفيدة عداس: الإنتقاد لزملو أشخاص مختصين قناة النهار 11 أفريل قاراج الهربة : خلالهم لوطو في الباركينغ..راح و لى مالقاهاش قريب هبل 😂 قناة النهار 25 أفريل