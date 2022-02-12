قناة النهار طبيبكم: متحور أوميكرون وعلاقته مع الأطفال .. أعراضه وكيفية التعامل معه بقلم قناة النهار نشر في 12 فيفري 2022 - 20:49 طبيبكم شارك غرِّد أرسل 40 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا: رابط دائم : https://nhar.tv/Imw7o اقرأ أيضا سكيكدة : عائلة الطفل أمين بوهجة تناشد المحسنين لإستكمال رحلة علاج إبنها قناة النهار 11 فيفري فاسألوا: خطورة عقوق الوالدين في الدنيا والآخرة قناة النهار 04 فيفري دلال خير: حادث مرور خطير أقعد علاء الفراش.. أمله الوحيد إجراء عملية صعبة في الخارج قناة النهار 11 فيفري شوفو حكايتي: قصة مؤسفة .. إبن يعنف أمه من أجل منزل.. ترقبوها قناة النهار 07 فيفري زين عامر: إقالة المناجير..الفدرالية كان لازم تمد اسباب قناة النهار 24 جانفي غليزان: مجهولون يسرقون 30 رأس غنم..الزوايل كامل داوهم خلاولي 3 نعجات قناة النهار 28 جانفي النوي يكشف الخراب والغش في إنجاز المشاريع ويقصف جميع المسؤولين الذين يتلاعبون بأموال الشعب قناة النهار 30 جانفي استمرار ارتفاع درجات الحرارة في عطلة نهاية الأسبوع قناة النهار 04 فيفري مجزرة حادث عين ولمان تفتح ملف مستودعات الموت.. من المسؤول؟ قناة النهار 04 فيفري دلال خير: شاب يتيم مصاب بهشاشة العضام يصارع المرض لوحده لا سند له ولا معيل قناة النهار 04 فيفري