طبيب أسنان متابع بخيانة أمانة زميله واستيلاء سيارته بشراقة

فتحت صبيحة اليوم الإثنين محكمة الجنح بشراقة ملف قضية طبيب أسنان “ب.ا” متابع بجنحة خيانة الأمانة واستلائه على سيارة زميله.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة، تعود وقائعها بعد شكوى رفعها ضده زميله طبيب أسنان “ق.ا.م” يتهمه بخيانة الأمانة. واستلائه على سيارة قام بشرائها من الخارج عند وكالة خاصة لبيع السيارات. وحسب تصريحات الضحية الشاكي أنه وضع ثقته الكاملة في زميله. الذي استخدم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به. من أجل شراء السيارة، كون أن بطاقته كانت منتهية الصلاحية.

وحسب تصريحات الضحية الذي ينحدر من ولاية بسكرة، أن المتهم كان يقيم معه لمدة 8 سنوات. وكان يضع ثقة كاملة فيه، إلا أن المتهم رفض نقل ملكية السيارة له. مؤكدا أن لديه كل الوثائق التي تُثبت شرائه لتلك السيارة التي فاقت قيمتها 295 مليون سنتيم. فيما أكد الشاهدين. وهم اطباء اسنان أن زميلهم الضحية هو من قام بشراء السيارة، مستعملا بطاقة تعريف الوطنية الخاصة بالمتهم. وأنه قام بتسديدها عن طريق دفعات.

في حين، انكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، وأضاف ان الشكوى التي رفعت ضده كيدية بغرض الانتقام منه. وأن السيارة اشتراها من من ماله الخاص كونه طبيب أسنان، ملتمسا من هيئة المحكمة بتبرئته.

كما التمست النيابة ضد المتهم تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا. وحددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة 25 ماي الجاري.

