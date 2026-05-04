طبيب أسنان متابع بخيانة امانة زميله وإستيلاء سيارته بشراقة

فتحت صبيحة اليوم الاثنين محكمة الجنح بشراقة ملف قضية طبيب أسنان “ب.ا” متابع بجنحة خيانة الأمانة واستلائه على سيارة زميله.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها. بعد شكوى رفعها ضده زميله طبيب أسنان “ق.ا.م” يتهمه بخيانة الامانة. واستلائه على سيارة قام بشرائها من الخارج عند وكالة خاصة لبيع السيارات. وحسب تصريحات الضحية الشاكي انه وضع ثقته الكاملة في زميله. الذي استخدم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به. من اجل شراء السيارة، كون ان بطاقته كانت منتهية الصلاحية.

وحسب تصريحات الضحية الذي ينحدر من ولاية بسكرة ان المتهم كان يقيم معه لمدة 8 سنوات. وكان يضع ثقة كاملة فيه الا ان المتهم رفض نقل ملكية السيارة له. مؤكدا ان لديه كل الوثائق التي تثبت شرائه لتلك السيارة التي فاقت قيمتها 295 مليون سنتيم. فيما اكد الشاهدين. وهم اطباء اسنان ان زميلهم الضحية هو من قام بشراء السيارة مستعملا بطاقة تعريف الوطنية الخاصة بالمتهم. وانه قام بتسديدها عن طريق دفعات.

في حين، انكر المتهم التهمة المنسوبة اليه واضاف ان الشكوى التي رفعت ضده كيدية بغرض الانتقام منه. وان السيارة اشتراها من من ماله الخاص كونه طبيب اسنان ،ملتمسا من هيئة المحكمة بتبرئته.

كما التمست النيابة ضد المتهم تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا. وحددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة 25 ماي الجاري.

