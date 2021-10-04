طبيب أطفال مهدد بالحبس بسبب اهانة هيئة  نظامية

عالجت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة ملف قضية طبيب أطفال بالمؤسسة الإستشفائية بولاية اليزي. على خلفية متابعته بتهم اهانة هيئة نظامية اثناء تادية مهامها والسب والشتم وعدم الامتثال لهيئة نظامية.

ورفع شرطي ضده شكوى بالعاصمة بعدما قام المتهم بسبه وشتمه اثناء تأدية مهامه على مستوى حاجز امني بالعاصمة. مخترقا بذلك أوقات الحجر الصحي، كما كان المتهم يرتدي اللباس الخاص بالعمل خارج اوقات العمل.

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وبعد مثوله امام هيئة المحكمة عن طريق المحاكمة المرئية انكر التهم المنسوبة اليه جملة و تفصيلا. ومن جهتها صرحت هيئة دفاعه اثناء تدخلها ان موكلها يعمل طبيب اطفال لمدة سنة كاملة بمستشفى اليزي وهو حريص وكفؤ. ويعمل فحوصات ويعالج الناس في اوقات الحجر الصحي، ولم يعتد على الشرطي ولم يشتمه وعبارات السب والتهديد غير موجودة.

مضيفة انه يعاني من مرض القلب وضغط الدم يرتفع لديه بالرغم من ان سنه لا يتجاوز 37 سنة. وانه منذ توقيفه بسبب هذه القضية فهو غائب عن عمله لمدة 10 ايام، مما يتسبب ذلك خلل في نظام المناوبات، وقد التمس وكيل الجمهورية تطبيق القانون وبعد المداولة اصدر القاضي بتغريمه 30 الف دج غرامة مالية نافذة مع الافراج عنه. فيما لم يكن موقوف لسبب اخر .

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