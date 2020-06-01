طبيب إيطالي: فيروس كورونا فقد قوته واختفى إكلينيكيًّا

كشف الطبيب الإيطالي البارز، ألبرتو زانجريلو، إن فيروس كورونا بدأ يفقد قوته وأصبح أقل فتكا.

وقال الطبيب الذي يرأس مستشفى “سان رفاييل” في ميلانو بمنطقة لومبارديا، لمحطة “آر أي آي” التلفزيونية، إن الفيروس لم يعد موجودًا إكلينيكيًّا في إيطاليا.

وأورد المختص: “المسحات التي أخذت على مدة الـ10 أيام الأخيرة، أظهرت حمولة فيروسية متناهية الصغر، مقارنة بالمسحات التي أخذت قبل شهر أو إثنين”.

واعتبر الطبيب، إن بعض الخبراء يبالغون في التوجس من احتمال وقوع موجة ثانية للعدوى قائلا: “علينا أن نعود كبلد طبيعي، على أحدهم تحمل مسؤولية ترهيب البلد”.

وتُحصي إيطاليا، 233019 إصابة بالفيروس التاجي، و33415 وفاة، منذ ظهور الفيروس يوم 21 فيفري الماضي.