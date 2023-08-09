طبيب اتحاد العاصمة يطمئن بخصوص صحة لاعبي الفريق
بقلم كريم تيغرمت
تحدث طبيب فريق اتحاد العاصمة، أمين زواني، عن الوضع الصحي للاعبي الفريق، بعد الأسبوع الأول من التحضيرات الصيفية.
وصرح الدكتور زواني، لصفحة الاتحاد: “خلال الأسبوع الأول من التحضيرات، لم يكن هناك ضغط عمل كبير على اللاعبي”.
كما أضاف: “لم نسجل أي اصابة خلال هذه التديربات الأولى، باستثناء بعض التشنجات العضلية التي تعتبر جد عادية”.
وتابع الدكتور أمين زواني: “أنا مختص في الطب الرياضي، وسأكون هذا الموسم المسؤول عن أكاب اتحاد العاصمة، رفقة طاقمي المكون من ثالاثة معالجين، مدلك، بالإضافة لمختصة في التغذية”.
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