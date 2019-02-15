“طبيب الأسنان” و”البسيكولوغ” إلزامي للاعبي “الخضر” مُستقبلا!

كشف الموقع الرسمي لـ”الفاف”، عن نتائج آخر إجتماع للجنة الطبية التابعة لها، والذي أقيم بمركز تحضيرات المنتخبات الوطنية، بسيدي موسى.

وقررت اللجنة ضرورة خضوع جميع لاعبي “الخضر”، في مُختلف الفئات السنية لفحوصات دورية لدى الطبيب النفسي وطبيب الأسنان، خلال التربصات.

وأوصت اللجنة إدارة الرئيس، خير الدين زطشي، بضرورة التعاقد مع “مصحات خاصة”، لضمان إسعاف اللاعبين عندما يتعرضون لإصابات متفاوتة الخطورة.

وأشارت اللجنة الطبية، لضرورة متابعة “مُحاربي الصحراء”، بشكل دقيق خاصة من ناحية الأكل، نظرا لأهميته الكبيرة في المُحافظة على لياقتهم.