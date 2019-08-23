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طبيب الشباب يكشف وضعية بن العمري

الرياضة
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طبيب الشباب يكشف وضعية بن العمري
بقلم إسماعيل عشاش

كشف رائد الرنتيسي طبيب نادي الشباب السعودي عن تفاصيل جديدة، بخصوص طريقة العلاج المُتبعة مع الدولي الجزائري جمال بن العمري.

وأوضح طبيب “الليوث” بأن المُدافع المُتألق خلال الكان الأخيرة، سيحتاج لعملية إعادة تأهيل تستمر لقرابة أسابيع، لإسترجاع لياقته فيما بعد.

ولم يكشف ذات المصدر، عن موعد العملية الجراحية التي سيخضع لها قلب الأسد، للتخلص من مُشكل الغضروف الذي يعاني منه.

يُذكر بأن صاحب الـ29 يبقى دون مُنافسة منذ نهاية كأس أمم إفريقيا في مصر، والتي كان أحد أفضل اللاعبين فيها.

وتُشير كل المُعطيات لغياب إبن الحراش عن التربص القادم للخضر بمركز سيدي موسى، شهر سبتمبر الداخل.


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