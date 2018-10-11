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طبيب المنتخب: “الجميع جاهز للمشاركة ضد البنين وإصابة سليماني تحتاج للراحة”

الرياضة
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طبيب المنتخب: “الجميع جاهز للمشاركة ضد البنين وإصابة سليماني تحتاج للراحة”
بقلم أمير بهلول

أكد الدكتور “بن عزيب محمد العربي” طبيب المنتخب الوطني، أن رفقاء “محرز” جاهزون لموقعة البنين يوم غد الجمعة لحساب تصفيات كأس أمم افريقيا 2019.

وقال الدكتور في تصريحات لموقع “الفاف”: “سليماني التحق بالتربص يوم 08 أكتوبر، وفي ليلة التربص لعب مباراة في الدوري التركي وتعرض لإصابته”

وأضاف: “أجرينا الفحوصات على اللاعب لمعرفة نوعية الإصابة التي هي موجودة في العضلة الخلفية للرجل اليمنى”.

وتابع: “وأكدت الإصابة أن سليماني يحتاج للراحة وقرر الناخب الوطني أن يعفيه من التربص وأن يعود لفريقه في تركيا”.

وأردف:”الكثير من اللاعبين لعبوا مباراة قبل الالتحاق بالتربص، كانوا يحتاجون ببعض الراحة ومن أجل أن يكونوا جاهزين يوم غد الجمعة”.

وختم كلامه: “لا توجد اي إصابة في التربص والجميع جاهز للمشاركة ضد البنين”.


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