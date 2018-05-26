طبيب المنتخب المصري:”صلاح سيكون جاهزا للمونديال”

أكد طبيب المنتخب المصري “محمد أبو العلا” أن إصابة نجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لن تبعده عن مونديال روسيا.

وقال “أبو العلا” في تصريحات صحفية:”الجهاز الطبي لليفربول أبلغني بأن الأشعة أظهرت إصابة محمد صلاح بجزع في أربطة مفصل الكتف”.

وتابع طبيب الفراعنة:”صلاح سينضم لمعسكر المنتخب المصري من أجل الخضوع لبرنامج علاجي مكثف للحاق بكأس العالم التي ستنطلق قريبا بروسيا”.

وختم الطبيب:”لم تتحدد مشاركة صلاح في اللقاء الأول ضد منتخب الأوروغواي في كأس العالم لأن ذلك يعود لمدى إستجابته للعلاج”.