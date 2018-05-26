طبيب المنتخب المصري:”صلاح سيكون جاهزا للمونديال”

الرياضة
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طبيب المنتخب المصري:”صلاح سيكون جاهزا للمونديال” صلاح
بقلم عبد النور حواز

أكد طبيب المنتخب المصري “محمد أبو العلا” أن إصابة نجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لن تبعده عن مونديال روسيا.

وقال “أبو العلا” في تصريحات صحفية:”الجهاز الطبي لليفربول أبلغني بأن الأشعة أظهرت إصابة محمد صلاح بجزع في أربطة مفصل الكتف”.

وتابع طبيب الفراعنة:”صلاح سينضم لمعسكر المنتخب المصري من أجل الخضوع لبرنامج علاجي مكثف للحاق بكأس العالم التي ستنطلق قريبا بروسيا”.

وختم الطبيب:”لم تتحدد مشاركة صلاح في اللقاء الأول ضد منتخب الأوروغواي في كأس العالم لأن ذلك يعود لمدى إستجابته للعلاج”.

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